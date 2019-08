Renato Sanches è stufo del Bayern Monaco. Il 22enne portoghese non lo aveva nascosto lo scorso anno, lo ha ribadito ieri, al termine della partita contro l'Hertha Berlino, che lo ha visto in campo per soli 5 minuti, dall'85' in poi: “Certo che sono deluso, è la seconda volta che il club non mi lascia andare altrove. Per me cinque minuti di partita non sono abbastanza”. Sanches cerca squadra, ha due settimane per trovarla.