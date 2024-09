Repubblica - Milan, guerra di potere per la scelta del dopo-Fonseca, i dubbi di Ibrahimovic

Il futuro deltutto in 90 minuti e per di più, un po' come successo un anno fa e con una posta in palio un po' più alta, quei 90 minuti sono nel derby contro l'Inter.ha ancora una chance, non tanto per una questione di fiducia a tempo datagli dai vertici societari, ma probabilmente soltanto perchéin caso di addio. Non una questione banale dato che anche la scelta dell'allenatore portoghese fu una scelta che ha diviso la società.In origine fu, poi sotto pressione da parte della tifoseria, si virò su. All'aeroporto non si presentò, nessuno, in conferenza stampa Ibra "scherzò" sul come fosse uscito il suo nome, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'ex-Lille non riuscì fin da subito a creare empatia con Zlatan Ibrahimovic che negli incontri conoscitivi si mise subito in una posizione di dominanza. Alla fineche ora stanno tornando a galla nella scelta del potenziale sostituto.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, è in corso a Casa Milanche a parole è "Il boss, colui che comanda", che rappresenta l'espressione del fondo RedBird Capitalsche, sebbene siano passati a tutti gli effetti nell'organigramma legato a Gerry Cardinale, maIbrahimovic vorrebbe un allenatore già pronto per la Serie A, ma con un polso importante e ha individuato inil suo candidato preferito. Dall'altra parte, invece, si spinge per, vicino a Moncada con il suo entourage, o per un nome "estero" alla Terzic. È da queste discussioni che Fonseca ha ottenuto la sua ultima chance. Ci fosse stata condivisione su un unico nome, probabilmente, si sarebbe già arrivati all'addio.