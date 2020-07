Il futuro di Vavro non è in bilico, ma i suoi agenti sono arrivati in visita al centro sportivo di Formello, quartier generale della Lazio. Destinazione: gli uffici di Igli Tare. Come riporta Cittaceleste.it i rappresentanti dell’IF Management, agenzia che gestisce gli interessi di Denis Vavro, sarebbero stati accolti da Igli Tare. Che ha puntato molto sul centrale del Copenaghen, sborsando più di 10 milioni di euro. Acquisto che, fino ad ora, è stato molto deludente.



MERCATO LAZIO - Difficile che si parli, tra le parti, di una cessione: Lotito non apprezza le minusvalenze, e a meno di offerte congrue il difensore rimarrà a Roma. La sua situazione e il suo adattamento al calcio italiano saranno oggetti di discussione, poi Tare ed il suo entourage potrebbero parlare di altro: giovani emergenti, qualche nome promettente per la Primavera.