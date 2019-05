. All’ultimo respiro,. Decisiva la vittoria ottenuta questo pomeriggio dai bavaresi contro l’Eintracht Francoforte per 5-1. In contemporanea, il Dortmund ha vinto 2-0 sul campo del Gladbach. Il Bayern ha chiuso a 78 punti, i gialloneri a 76., forse il più sudato.. Sono stati proprio loro due a segnare le ultime due reti del Bayern: un caso? Nell’ultima partita di Bundesliga davanti ai propri tifosi,Robben e Ribery oggi hanno giocato l’ultima sfida con i bavaresi a Monaco,. Un tempo infinito, soprattutto nel calcio di oggi: il pre-partita della sfida con l’Eintracht è stato particolarmente emozionante, con la celebrazione dei tifosi e l’omaggio della società verso le due leggende. Cori, coreografia e una forte emozione, per due giocatori che hanno scritto un capitolo indimenticabile della storia del Bayern.. In rosa, adesso, restano solo Neuer, Javi Martinez, Alaba e Müller di quella squadra capace di vincere Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.Già alla prima partita insieme nacque la Robbery, o la Rib e Rob, come dicono i tifosi del Bayern.. Sono 20, a oggi, i titoli vinti da Robben con il Bayern, 23 quelli di Ribery., perché sabato prossimo si gioca la finale di Coppa di Germania con il Lipsia: sarebbe il modo ideale per completare le esperienze bavaresi di Robben e Ribery. Intanto, oggi le due leggende hanno detto addio al Bayern, da vincenti, per l'ennesima volta in oltre dieci anni.