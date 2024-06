Ribery torna a Firenze: "Solo bei ricordi, amo questa città"

31 minuti fa



Franck Ribery, ex campione francese che ha chiuso in Italia la carriera con le maglie di Fiorentina e Salernitana, ha fatto ritorno a Firenze per prendere parte alle celebrazioni del calcio storico in qualità di Magnifico Messere: queste le sue parole ai media presenti.



"Questa per me è una bella esperienza. Nei due anni in cui sono stato calciatore della Fiorentina, ho sempre voluto prendere parte attiva ad un evento come quello del calcio storico. Poi è arrivato il Covid che ha bloccato ogni progetto. Mi fa piacere essere qua a Firenze. Ricordo tante cose. Amo Firenze. Ho sempre avuto un bel rapporto con le persone e i tifosi in particolare. Invito al Tour de France? Sono contento. E' bellissimo che parta da Firenze. La mia esperienza a Coverciano? Siamo insieme per 5 settimane, è un'importante esperienza formativa per me".