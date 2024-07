Getty Images

Ricardo Rodriguez-Inter, si complica: cosa succede

Redazione CM

un' ora fa

4

Si complica il passaggio di Ricardo Rodriguez all'Inter. Il difensore svizzero classe 1992, senza contratto dopo la fine dell'avventura con il Torino, si è offerto ai nerazzurri, ma la concorrenza è forte. L'ex Wolfsburg, arrivato in Italia da terzino sinistro ma col tempo diventato un ottimo centrale difensivo, piace a Betis Siviglia, Hoffenheim e Istanbul Basaksehir, mentre fuori dall'Europa è finito nel mirino di diversi club arabi.



NO DI OAKTREE - A tutto questo va aggiunta la frenata di Oaktree, a capo del club nerazzurro dopo l'uscito di Zhang. Il fondo statunitense per il momento non ha autorizzato investimenti per giocatori over 30. La conferma dall'agente di Ricardo Rodriguez, Haroon Masood, a fcinternews: "Sì, ci sono state delle discussioni con il direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr) qualche settimana fa. Ricardo piace anche a Simone Inzaghi ma non ci è arrivata alcuna offerta. Penso che il proprietario del club (Oaktree, ndr) guardi ad altri profili".