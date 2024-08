Ricardo Rodriguez: lunedì le visite mediche

55 minuti fa



Nuova esperienza in vista per Ricardo Rodriguez, che è stato accostato anche all’Inter in questa finestra di mercato. Dopo la scadenza del contratto col Torino, l’esperto difensore svizzero ha raggiunto un accordo con il Betis Siviglia. Contratto fino a giugno 2026 per il giocatore, che lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima della firma con il club spagnolo, come riferisce Fabrizio Romano.



Rodriguez, classe 1992, lascia il Torino dopo quattro stagioni e un bilancio di 128 presenze e un gol. In Italia, lo svizzero ha giocato anche con il Milan, dal 2017 al 2020, collezionando 93 partite e 4 gol.