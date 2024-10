Ricci è la grande bellezza: tra Guardiola, retroscena Milan e valutazione del Torino

Redazione Calciomercato

“Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli”. Questa è la frase più iconica di Spalletti e rappresenta l’uomo Luciano. Quello che resta un anno fermo dopo la fine del rapporto professionale con l’Inter e poi vince lo scudetto dei record con il Napoli. Ora sta provando a ripetersi con ladopo la cocente delusione dell’ultimo Europeo. Quanto visto in queste prime tre partite di Nations League fa sperare in un futuro entusiasmante. Gioco, idee e giovani. Alcuni all’esordio assoluto come Pisilli altri posizionati al centro del progetto comedopo essere stato tagliato all’ultima dalla lista dei convocati per l’Europeo. Samuele si è piazzato in cabina di regia e ha mantenuto il controllo delle operazioni con qualità e fiducia nei propri mezzi. Vederlo eludere il pressing del Belgio, trovare spesso linee di passaggio invisibili e cambiare gioco da un versante all’altro porta indietro nel tempo quando in quella posizione giocava un gigante come Pirlo. Nessun paragone tra i due ma solo, finalmente, un’interpretazione simile del ruolo.

Ricci è un ragazzo che ha voglia di imparare e crescere un passettino alla volta. Il suo percorso parla chiaro: dall’oasi felice di Empoli a uno step importante ma intermedio come il Torino. Juric lo ha formato mentre con Vanoli sta diventando anche un giocatore che si prende delle responsabilità anche all’interno dello spogliatoio.Non soffre le copertine dei giornali ma continua a lavorare per ripagare la fiducia di Spalletti perché la Nazionale azzurra è speciale.

Fin dai tempi dell’Empoli il nome di Ricci figurava nei database di tutti i più importanti club italiani alla voce “giovane da seguire”. In realtà. Un forte interesse che poi non si è concretizzato in una trattativa perché alla fine il club rossonero decise di puntare fortemente sull’ex centrocampista del Monaco. La politica del club rossonero però è stata chiara negli ultimi anni: certi obiettivi non escono mai definitivamente dai radar come successo con Thiaw (preso due anni dopo il primo approccio) o lo stesso Fofana. Ecco perché non è da escludere un nuovo tentativo al termine della stagione.

Nei giorni scorsi Ricci è stato accostato a più riprese al Manchester City.ha un debole per i giocatori che hanno in testa un certo tipo di calcio fatto di possesso e spazio.. Cairo lo prese dall’Empoli per circa 11 milioni più il 10% sulla futura rivendita o ora il suo valore sul mercato è triplicato. Samuele ora è concentrato solo sul campo, ci sarà tempo per pensare al salto in una big. E a scrivere la sua storia in azzurro partita dopo partita.