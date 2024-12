Riquelme: "Dybala al Boca Juniors? È la stella della Serie A da 10 anni. Su Paredes..."

Getty Images

Juan Roman Riquelme corteggia Paulo Dybala e Leandro Paredes. Il presidente del Boca Juniors ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica argentina Radio La Red, dei due calciatori della Roma, entrambi recentemente accostasti alla squadra argentina. Ecco le sue parole:



DYBALA - "È la stella del calcio italiano da 10 anni".



PAREDES - "Lui è un mio amico, gli voglio bene e lo adoro. Ci parlo spesso e spera di poter continuare a giocare in Europa ancora per un po' di tempo. Lui sa che quando vorrà tornare, e io sono fiducioso, le porte saranno sempre aperte. Ma non posso parlarne ogni secondo, anche perché questa cosa potrebbe compromettere il rapporto tra Paredes e i tifosi".