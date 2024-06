Getty Images

Roma, anche i giallorossi sulle orme di Holm

37 minuti fa

Non solo Bellanova. Come riferito da Il Secolo XIX, la Roma si sarebbe inserita in corsa per Emil Holm, calciatore di proprietà dello Spezia che rientrerà dal prestito all'Atalanta. I capitolini avrebbero chiesto informazioni per il ragazzo, ma resta da capire la valutazione degli spezzini che hanno la volontà di incassare ben più degli originari 8,5 milioni pattuiti con i bergamaschi, tenendo conto che il 50% andrà girato al Sønderyjske. Si registra sul terzino anche l'interesse di altre società del nostro campionato, come Juventus, Inter, Genoa e Lazio.