Calafiori fa arrabbiare la Roma: intrigo che coinvolge Basilea e Bologna

In estate il trasferimento diè stato uno dei più chiacchierati dell’intera sessione di calciomercato. Il giocatore, reduce da una grande stagione e tra i migliori della Nazionale all’Europeo, è stato pagatocon una, la sua precedente squadra. Un’ulteriore percentuale, però,e che gli svizzeri non hanno ancora versato.PERCENTUALE - Facciamo un passo indietro. Nel 2023 il Bologna ha compratoquest’estate, quindi, gi svizzeri hanno incassato 23,5 milioni dal trasferimento del difensore italiano all’Arsenal. E allora la Roma in che modo sarebbe coinvolta? Nel 2022, incassando la percentuale dopo la cessione del calciatore al Bologna per 4 milioni nel 2023.

SCONTRO LEGALE - È, però, in corso uncome riporta Il Tempo. I giallorossi, infatti, per come è stipulato il contratto,e, in estate, tramite l’ufficio legale, hanno inviato una Pec alla società elvetica per chiederecome percentuale dal Basilea.A distanza di cinque mesi dal trasferimento, però, non c’è ancora il versamento.e che, quindi, questa battaglia legale si risolva in suo favore. Tutto, però, è ancora fermo ad agosto, alla Pec dei legali giallorossi a cui non è corrisposto il pagamento del Basilea.