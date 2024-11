Bologna, top 8 di Champions già impossibile: ecco perché. Tutte le combinazioni per sperare nei playoff

Getty Images

Una. La doppietta di Mukau ha mortificato la prima esultanza europea del Dall'Ara per il gol di Lucumì e ha reso praticamente impossibile la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione, che va detto, non era assolutamente un obiettivo concreto per questa stagione.Dopo un primo pareggio casalingo per 0-0 contro lo, sono arrivate solo sconfitte in fila per mano diI rossoblù possono conquistare un massimo di 9 punti nelle ultime 3 partite rimaste, andando nella più rosea delle ipotesi a 10. Secondo il portale statistico Football Meets Data,In più, dato che il Monaco affronterà sia l'Aston Villa sia l'Arsenal, è sicuro che almeno due di queste tre squadre alla fine avranno più di dieci punti. Rimane possibile una qualificazione ai playoff con tre vittorie su tre, ma ormai non dipende più unicamente dai felsinei.

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8:

14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100%

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24

7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%

Andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data, come riportato da Sky Sport.