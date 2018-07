C'è un altro brasiliano in attacco per non far rimpiangere Malcom. Secondo Il Messaggero si tratta di Neres. E’ lui l’identikit perfetto per Di Francesco. Non altissimo (175 centimetri), come Kluivert, fa della velocità (pesa 66 chili) il suo punto di forza.



NUMERI - Quattordici gol e undici assist nella sua esperienza all’Ajax, ha il contratto in scadenza nel 2021 e la prima richiesta avanzata dal club di Amsterdam, quando la Roma martedì ha chiesto informazioni, è stata di 50 milioni. Ma la volontà dell’Ajax di trattenerlo, si scontra con quella del ragazzo e del suo entourage che, allettati dalla prospettiva di giocare in Italia (e guadagnare almeno il doppio di quanto non fa ora) stanno provando a capire i margini di trattativa. Ieri la prima, seppur minima, apertura