Roma, cambio di programma: niente amichevole con il Coventry City, c'è il Barnsley

Cambio di programma per la: niente amichevole con il, sarà ilil prossimo avversario dei giallorossi.La squadra di Daniele De Rossi ha mandato in archivio il test con l'Olympiacos, terminato in pareggio (1-1), quarto impegno dei capitolini nella preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione.La Roma farà il suo esordio nella Serie A 2024/25 il 18 agosto a Cagliari, in casa dei rossoblù (ore 20.45).Martedì 6 agosto i giallorossi avrebbero dovuto affrontare il Coventry City in Inghilterra, ma c'è stata una svolta: giocheranno sempre nel centro sportivo St George Park, ma lo faranno contro il Barnsley.

Il 6 agosto affronteremo in amichevole il Barnsley all’interno del St. George’s Park#ASRoma https://t.co/B4avnb2XFg — AS Roma (@OfficialASRoma) August 4, 2024

