Roma, Danso è atterrato: ora visite e firma, i dettagli dell'operazione

Mentre il direttore sportivo Ghisolfi è a lavoro per provare a trovare l’accordo con il Milan nello scambio che porterebbe Tammy Abraham alla corte di Fonseca e Saelemaekers in giallorosso, la Roma accoglie Kevin Danso. Il 25enne difensore austriaco è sbarcato poco all’aeroporto romano di Ciampino e a breve si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai capitolini. Accordo raggiunto con il Lens nella serata di ieri dopo il rilancio da parte della Roma. De Rossi avrà così a disposizione un nuovo elemento che andrà a rinforzare il reparto arretrato della squadra giallorossa.



L’ARRIVO - Poco dopo le 12:30, Kevin Danso è arrivato all’aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo circa trenta tifosi della Roma, con il quale il 25enne difensore austriaco si è fermato per scattare qualche foto, prima di dirigersi nel van del club.







LE CIFRE - Kevin Danso si trasferisce dal Lens alla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni più 3 di bonus e firmerà per 5 anni a 1,5 milioni annui.