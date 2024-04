Roma, De Rossi: 23 punti in 10 partite, solamente in due avevano fatto meglio

un' ora fa



La Roma di De Rossi non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 ieri sera al Via del Mare contro il Lecce. L'assenza di Lorenzo Pellegrini, il più in forma dei giallorossi, e l'impiego ridotto di Paulo Dybala hanno sicuramente influito. Tuttavia i pugliesi hanno condotto un partita attenta e di livello per strappare un punto fondamentale nella corsa salvezza.



IL PUNTO - Per i ragazzi di De Rossi una lieve flessione: nelle ultime tre partite è arrivata solamente una vittoria contro il Sassuolo (1-0) e due pareggi contro Lecce e Fiorentina. Tuttavia il bilancio del neo tecnico, alla decima panchina ieri sera, rimane molto positivo. Infatti nelle dieci partite in cui De Rossi si è seduto sulla panchina sono arrivati 23 punti; solamente due allenatori avevano fatto meglio nell'era dei tre punti e sono Eusebio di Francesco con 24 punti totalizzati e Rudi Garcia con 30 (OptaPaolo). Le prossime partite dei giallorossi saranno cruciali: sono attesi dal derby contro la Lazio e dal match contro l'Udinese, nel mezzo del doppio confronto europeo contro il Milan.