Roma, De Rossi: "Ultimi giorni di mercato devastanti"

Getty Images

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn poco prima della partita con la Juventus, valevole per la terza giornata di Serie A: "Tanti anni fa le interviste si facevano anche prima di entrare in campo. Non ci piace molto ma facciamo parte dello stesso circolo".De Rossi aggiunge: "Sono tutte difficili da preparare le partite, questa si porta dietro una carica emotiva molto importante. Gli ultimi giorni di mercato sono devastanti, è complicato. Ma siamo tutti nelle stesse condizioni. Bisognerà vedere quello che sarà il campo".

Infine, sulla formazione e su Thiago Motta: "Formazione? Cerco sempre di far vedere quello che ho in testa, le scelte di oggi sono in linea su quello che ho sempre detto. Se i giocatori mi fanno vedere che si allenano bene, giusto dare loro le opportunità. Motta? Ha messo in campo la stessa formazione di domenica scorsa. Meglio, perché tira fuori sempre qualche Primavera che fa sempre gol. Motta sta tirando fuori giocatori che non conosceva nessuno, è un tecnico importantissimo. Un suo marchio di fabbrica. Stadium? Bell'atmosfera, un classico. Dobbiamo sopportare l'agonismo dello stadio avversario".