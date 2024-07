Soulé e la Roma si dicono sì, ecco l'offerta alla Juventus

Redazione CM

10 minuti fa



La Roma torna a bussare alla porta della Juventus. Dopo il tentativo andato a vuoto (finora) per Federico Chiesa, i giallorossi si sono mossi con decisione su un altro elemento in forza al reparto offensivo dei bianconeri: si tratta di Matias Soulé.



L'OFFERTA - Forte del sì già ottenuto dal trequartista argentino classe 2003, la Roma ha avanzato una prima offerta formale da 25 milioni di euro, bonus compresi. La Juventus spera di incassare almeno 30 milioni di euro, ma almeno per il momento una cifra del genere non è arrivata nemmeno dal Leicester neo-promosso in Premier League. Pronto a garantire un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno al calciatore, che però preferirebbe rimanere in Italia. Dove la Roma gli propone un contratto per le prossime cinque stagioni da 2 milioni di euro netti all'anno più bonus: soluzione già accettata da Soulé.



CHE NUMERI - Soulé è rientrato alla Juve dopo un prestito al Frosinone. Dove, nonostante la retrocessione in Serie B, ha trascinato la squadra con 11 gol su 36 presenze in campionato.