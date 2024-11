Roma, Di Livio: "Dybala malato immaginario, il suo ciclo è finito"

Getty Images

Parole dure, durissime., a ReteSport, non ha usato mezzi termini per descrivereL’argentino si è allenato solo parzialmente con il gruppo e continua a sentire fastidio, anche senza la presenza di lesioni muscolari e la sua presenza per la gara di Napoli (domenica 24 novembre, ore 18:00) è a rischio, quantomeno dal primo minuto.La definizione di Di Livio è di quelle che pesano:in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui.perché non garantisce la sua presenza. I suoi vice stanno peggio di lui: se Soulé stesse attraversando un periodo di forma sarebbe meno pesante la sua assenza. Soulè può essere il suo sostituto anche se ha caratteristiche diverse.

PAREGGIO - Sulla partita, invece, c’è fiducia sul fatto che la Roma possa fare una buona prestazione, riuscendo, magari, a strappare un pareggio: "Ranieri giocherà una partita attenta, tattica cercando di far sbilanciare il Napoli per colpirlo nelle ripartenze. Prevedo tanti centrocampisti: credo che la Roma possa giocare con il 3-6-1 con Pellegrini che andrà a prendere Lobotka.se il primo tempo finirà 0-0, i giallorossi avranno la possibilità anche di fare l’impresa e quindi uscire con i 3 punti.