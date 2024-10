AFP via Getty Images

Roma, Dybala ko: cosa si è fatto e quando torna

25 minuti fa



La Roma perde nuovamente Paulo Dybala: la Joya, che ha saltato anche l'ultima sfida di campionato contro il Venezia, avrebbe dovuto giocare con la maglia giallorossa nel match contro il Monza della settima giornata del campionato di Serie A. Tuttavia, il talento argentino non figura nell'elenco dei giocatori convocati e a disposizione del tecnico Ivan Juric, in vista del match contro la formazione allenata da Alessandro Nesta.



CONDIZIONI - Per Dybala si tratta di un fastidio che non gli ha permesso di proseguire la seduta d’allenamento: in accordo con lo staff tecnico e atletico, è stato deciso di non correre rischi alle porte della sosta di ottobre. Per questo motivo, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha lasciato fuori Dybala (per ragioni fisiche) dai convocati dell’Albiceleste: il numero 21 capitolino rimarrà in Italia per recuperare il prima possibile. L’obiettivo è riaverlo in piena forma in vista della prima sfida post pausa Nazionali, dove la Roma affronterà, in casa allo stadio Olimpico, l’Inter di Simone Inzaghi.