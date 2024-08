Dybala lascia la Roma: saluti a compagni e tifosi a Trigoria, cosa manca per la cessione all'Al-Qadsiah

Redazione CM

17 minuti fa

1

Paulo Dybala lascia la Roma. Il calciatore argentino, sia ieri sera che questa mattina, ha salutato i compagni, comunicando loro che la decisione è stata presa. Nel corso di questi ultimi minuti, l’ex numero 10 della Juventus ha lasciato il centro sportivo di Trigoria, salutando tutti i tifosi presenti. Un segnale ulteriore che la fumata bianca sembra essere davvero molto vicina.



IL TRASFERIMENTO - La Joya ha aperto all'Al-Qadsiah, accettando l'offerta da 75 milioni in tre anni: manca solo l’accordo tra i due club che stanno trattando per trovare una quadra definitiva. Il club giallorosso si è seduto al tavolino con la squadra araba e sta cercando una soluzione: l'Al-Qadsiah non ha intenzione di pagare 18 milioni di euro, ma sarebbe disposto a metterne sul piatto 3 più eventuali bonus. La società capitolina ha bisogno di fare cassa e vuole continuare il taglio degli ingaggi (visto che lo stipendio di Paulo sarebbe arrivato a 9 milioni) e per questo vuole trovare, al più presto, l’intesa con il club arabo. Nelle scorse ore, la Roma e il club saudita hanno portato avanti la trattativa che dovrebbe chiudersi sulla base di una parte fissa da 6 milioni di euro più bonus, per arrivare ad una cifra compresa fra i 10 ed i 12 milioni di euro. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore in questa direzione, ma ormai Dybala è da considerarsi il passato della Roma: dopo due anni, l’argentino è pronto a lasciare la Capitale. I 21 minuti contro il Cagliari sono stati i suoi ultimi nel calcio europeo.