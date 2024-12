Getty Images

Roma, è crisi senza fine: per i bookmaker prende quota l’ipotesi retrocessione

40 minuti fa



Per il momento non basta neanche la cura Claudio Ranieri per far svoltare la stagione della Roma. I giallorossi, con lo 0-2 subito in casa contro l’Atalanta, hanno subito il quarto stop consecutivo in campionato, sconfitta che li vede precipitare al quindicesimo posto in classifica, a soli due punti dal terzultimo posto, che significherebbe retrocessione in Serie B. Un’opzione offerta a 15 dagli esperti, che mantiene la Roma in una situazione di relativa tranquillità in lavagna, ma con la quota scesa in maniera esponenziale in soli venti giorni, quando la retrocessione era fissata a 66 volte la posta.