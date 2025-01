Roma, è scattato il rinnovo automatico di Dybala: sarà il terzo più pagato della Serie A

E' scattato il rinnovo automatico di Paulo Dybala con la Roma. L'argentino, sceso in campo contro l'Az Alkmaar, già sapendo di aver raggiunto i numeri di minuti e presenze per far scattare il prolungamento di un anno, fino al 30 giugno 2026.

CLAUSOLA - Se la Roma arrivasse in finale di Coppa Italia ed Europa League le partite nel triennio di Dybala sarebbero 169, di queste la Joya ne ha giocate 101. Non tutte, come riporta Il Corriere dello Sport, valgono, però, per il rinnovo dal momento che sono da considerare solo quelle con almeno 45 minuti giocati, recuperi compresi per arrivare al 50% necessario per far scattare la clausola. Dybala ha raggunto il numero di minuti e di presenze e il rinnovo è scattato.

STIPENDIO - Dybala guadagnerà otto milioni nella prossima stagione, che lo rendono il terzo più pagato in Serie A dietro a Dusan Vlahovic (10,5 milioni) e Lautaro Martinez (9). La Roma, ora, può trattare con calma un eventuale rinnovo fino al 2027 o 2028 senza la fretta data dal rischio di perdere il calciatore in scadenza tra sei mesi.

NUMERI - In questa stagione Dybala, capitano nel finale contro l'Az Alkmaar, ha collezionato 24 presenze segnando cinque goal in campionato e realizzando tre assist. In totale alla Roma, in 101 presenze ha realizzato 39 gol e 21 assist.