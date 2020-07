Vigorelli (l’agente di Zaniolo) e Fienga si stanno parlando spesso in questi giorni, è successo anche ieri mattina, in attesa del confronto della prossima settimana. Per sanare la vicenda, perché entrambi hanno interesse ad andare avanti insieme. Anche se poi tutte le grandi sono lì, pronte ad approfittare di questo momento di difficoltà. Juventus e Inter in Italia, il Tottenham e non solo in Inghilterra secondo la Gazzetta dello Sport. Insomma, Zaniolo fa gola a molti. E lui? Istintivamente oggi ha mille pensieri, ma poi sa bene che la scelta migliore per il suo futuro è restare a Roma almeno un anno. A patto, però, che le tensioni calino...