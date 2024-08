Getty Images

(domenica 25 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è un match valido per la seconda giornata di campionato diSi giocherà allo stadiodi Roma: in campo la squadra direduce da uno scialbo 0-0 a, e quella diche ha ottenuto lo stesso risultato contro il. Lucadi Udine sarà l’arbitro. Giuseppe Perrotti di Campobasso e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti; Federico La Penna di Roma 1 il IV uomo; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Gianluca Aureliano di Bologna l’Avar. La Roma ha vinto ben otto delle ultime nove sfide contro l’Empoli in Serie A, ma ha perso l’ultima, all’ultima giornata dello scorso campionato, il 26 maggio.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Roma - Empoli in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Partita: Roma-EmpoliData: domenica 25 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Sky, Dazn.Streaming: NOW, Dazn.Roma-Empoli verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) con telecronaca di Riccardo Gentile e commento tecnico di Lorenzo Minotti. In streaming sarà disponibile su NOW attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Il match sarà anche sull’app di DAZN con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Manuel Pasqual.

De Rossi non dovrebbe modificare il reparto difensivo; in mezzo al campo invece torna Leandro Paredes dopo la squalifica. Con lui Pellegrini e uno tra Le Fée e Cristante. Davanti certi di un posto Soulé e Dovbyk, mentre Dybala dovrebbe partire dalla panchina e far posto a El Shaarawy. Dopo aver rifiutato la proposta dall’Arabia Saudita però l’argentino si prenota per uno spezzone in campo da protagonista.Conferme anche per D’Aversa che starebbe pensando di riconfermare l’undici che ha sfidato il Monza. Vasquez portiere titolare, in mezzo Maleh ed Henderson, davanti Fazzini ed Esposito dietro Colombo.

(4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Le Fée, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dybala; Dovbyk.. De Rossi.(3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.. D'Aversa.