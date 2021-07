Campione d'Europa, ex capitano e terzino che farebbe comodo visto che al momento Mourinho può contare solo su Karsdorp e i giovani Reynolds e Calafiori in attesa del vice Spinazzola (in pole c'è Alex Telles). Eppure il destino di Florenzi è indecifrabile, scrive Leggo. L'azzurro ha concluso il prestito al Psg che ha puntato su Hakimi. E' quindi tra i convocati del ritiro che si svolgerà in Portogallo dal 26 luglio quando Florenzi terminerà le ferie. Da capire se a fine vacanza sarà ancora un giocatore della Roma. Alessandro, infatti, non accetta di partire dalla panchina e per questo è intenzionato ad andare via. Pinto sarebbe ben felice di accontentarlo visto lo stipendio da 4 milioni che pesa sul bilancio. Florenzi piace all'Inter che gli chiederebbe comunque un piccolo sconto sull'ingaggio, ma lui preferirebbe andare all'estero. Finora però si registrano solo timidi interessi da squadre minori di Premier.