A Sky Sport, Paulo Fonseca ha commentato così la vittoria della sua Roma per 2-0 sul campo del Braga: “Abbiamo dato un’importante dimostrazione di squadra, abbiamo avuto infortuni ma Spinazzola e Karsdorp hanno giocato molto bene, così come Veretout che ha fatto bene come terzino”.



PUNTE - “Dzeko ha giocato molto bene, anche Borja Mayoral è entrato bene, abbiamo tutti giocato bene. Il Braga ha qualità, ci hanno creato un po’ di difficoltà attaccando la profondità, ma abbiamo difeso bene perché non sono mai stati pericolosi. Tutta la squadra ha lavorato molto bene difensivamente”.



INFORTUNATI - “Non ho parlato con il dottore, dobbiamo fare domani una valutazione. Sarà difficile avere Cristante e Ibanez per la partita contro il Benevento”.



SCONTRI DIRETTI - “Non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi, però abbiamo giocato spesso fuori casa e adesso le giocheremo all’Olimpico. Stiamo lavorando per essere più forti con le grandi squadre”.



FASCIA - “In questa partita il vice-capitano era Mancini”.



DZEKO - “Perché non era lui il vice? Non è importante questo argomento adesso, pensiamo al presente e al futuro. Per noi è importante che segni. Lui con Mayoral? Vediamo in futuro, la squadra sta giocando bene con questo modulo, poi tutto può succedere, può capitare ma la squadra sta giocando bene così”.