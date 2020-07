L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo la vittoria contro l'Hellas Verona: "E' sempre difficile affrontare certe squadre. Penso che abbiamo vinto bene, ma dovevamo chiudere prima la partita sfruttando le occasioni da gol create. Pau Lopez non è stato impegnato".



"Mancini ha sgridato Zaniolo? Ha ragione, Zaniolo deve fare di più per la squadra. Deve capire che quando entra innanzitutto deve aiutare la squadra, oggi non mi è piaciuto perché non l'ha fatto e non sono soddisfatto di questo suo atteggiamento".