Dan Friedkin è davvero a un passo dalla Roma. La svolta è vicinissima per quanto riguarda il futuro societario della Roma. Nella notte italiana è andata in scena una riunione tra James Pallotta e Dan Friedkin per definire la cessione del club giallorosso. L’offerta del tycoon texano ricalca la precedente: 490 milioni di euro subito, più altri 90 milioni nella società con l’obiettivo di trattenere i giocatori migliori. Le parti sembrano vicinissime e tra stasera e domani ci sarà un nuovo incontro probabilmente decisivo anche perché Pallotta ha fretta di chiudere entro il 15 agosto.



TEMPI BREVI - L’input dato da Pallotta nella conference call andata in scena ieri è di fare tutto in fretta e se non ci saranno improvvisi rilanci ufficiali verranno firmate le carte con Friedkin negli USA, per poi procedere al closing entro la fine del mese, i legali dello Studio Chiomenti hanno stabilito che non ci sono questioni riguardanti l’Antitrust in questa operazione e si può quindi arrivare quasi subito al contratto definitivo e al passaggio di quote. Ci siamo.