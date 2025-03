Roma, Ghisolfi: "Ci aspettiamo di più da Dovbyk, l'allenatore giusto per noi..."

Getty Images

ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida, valida per la 29esima giornata di Serie A, in programma allo Stadio Olimpico tra i capitolini e il Cagliari di Davide Nicola.- Il dirigente del club giallorosso si è riferito alle prestazioni di Artem Dovbyk, a secco in campionato dalla vittoria casalinga contro il Como: "La sua stagione è buona, ma vogliamo di più. Oggi ha l’occasione per fare una grande partita. Siamo la Roma: possiamo giocare male, ma dare tutto per la maglia".

- Ghisolfi ha poi usato parole chiare sulla: "Queste partite finali non incidono sulla scelta dell’allenatore.. Vogliamo un tecnico che abbia grande orgoglio di guidare questo club".- "Siamo delusi dopo l'eliminazione dall'Europa League, ma vivi. Voglio la testa alta, staff e squadra meritavano molto di più. Il calcio, però, è così., contro una squadra che ha il coltello tra i denti: servirà una grande partita, abbiamo tanta fame, intensità e la freschezza giusta per fare tante cose” ha poi proseguito il dirigente francese, tornando sull'eliminazione dalla UEFA Europa League per mano dell'Athletic Bilbao.

- “. Noi vinciamo e perdiamo insieme. Stanno già lavorando per il futuro, abbiamo il 2027 come un anno importante e poi” ha poi concluso Ghisolfi.