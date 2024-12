Roma-Braga: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La Roma torna in Europa dopo il pari di Londra col Tottenham. I giallorossi quest’anno stanno faticando più del solito anche in campo internazionale. All’Olimpico arriva il Braga e i tre punti d’obbligo. L’unica vittoria è quella con la Dinamo Kiev con ancora Ivan Juric in panchina. Serve una sterzata per raggiungere almeno i play off.

: Roma-Braga: giovedì 10 dicembre: 18.45:Sky Sport Uno, Sky Sport: Sky Go, Now(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Saelemakers; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.: Ranieri.(3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma.: Carvalhal: torna Dovbyk nella Roma che ha smaltito l’influenza che lo ha tenuto fuori contro il Lecce. Fuori Celik e Cristante che tenteranno il recupero per il Como. Il terzino turco è alle prese con un problema muscolare alla coscia destra, mentre il centrocampista non ha ancora recuperato del tutto dalla distorsione alla caviglia rimediata nel match contro l’Atalanta. Verso un turno di riposo Hummels e Dybala.

