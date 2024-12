Roma, Ghisolfi: "Torti arbitrali? Niente alibi, ma non accettiamo di farci mettere i piedi in testa. Chiedo rispetto e equità"

, direttore sportivo della, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Atalanta, posticipo del lunedì della 14esima giornata di Serie A. Oltre all'immancabile messaggio pergiocatore giallorosso in prestito alla Fiorentina che ieri ha avuto un malore in campo nel corso della gara contro l'Inter, il dirigente francese ha lanciato una nuova stilettata verso il mondo arbitrale."Ieri è stato un momento terribile per tutti. Non è il momento di entrare nei dettagli medici, ma la cosa più importante è che Edo sta bene. È stato qualcosa di incredibile. Edo è una persona di una grande gentilezza, la gente conosce il giocatore, ma non l'uomo. Lui è di una grande gentilezza, merita di essere felice e in campo. Noi mandiamo a lui, alla sua famiglia, al suo agente, la nostra vicinanza. Ringraziamo anche la Fiorentina".

"Siamo in difficoltà, ma non cerchiamo alibi. La nostra difficoltà, però non è la ragione per accettare che ci mettano tutti i piedi in testa. Il messaggio è chiaro. Chiediamo rispetto ed equità. 7 errori sono un fatto e sono troppi"