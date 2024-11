Roma, giallo Dybala: Juric annuncia l'esclusione col Bologna, ma lui voleva esserci

Un nuovo caso a Trigoria. A movimentare la vigilia di Roma-Bologna sono state le parole di Ivan Juric in conferenza stampa.: "Ha avuto un fastidio". Infortunio? "Non proprio, è un fastidio - ci ha tenuto a precisare Juric - sensazioni, dolori, cicatrici che non lo lasciano sereno". Per questo il tecnico ex Torino ha preferito non rischiare Dybala, nonostante il giocatore fosse pronto a giocare sia giovedì scorso in Europa League contro il Saint-Gilloise (90 minuti in panchina), che oggi col Bologna.

- Invece per la sfida di campionato non sarà neanche convocato, anche se non dovrebbe avere nulla di grave. A far discutere non è stata tanto l'esclusione quanto le tempistiche di queste frasi di Juric., nonostante quello che filtra da persone vicine al giocatore è che Paulo stesse bene. Il provino poi l'ha fatto, durato pochi minuti.

- Una sorta di piccolo giallo in un momento già complicato per la Roma. I Friedkin hanno rimandato il loro ritorno nella capitale ma il lavoro di Juric è ancora sotto esame,. Da tempo circolano voci sul possibile esonero, la proprietà ha avuto già qualche contatto con diversi possibili sostituti e a oggi la pista più percorribile è quella che porta a Roberto Mancini.