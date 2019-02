Nonostante le frenate dei giorni scorsi, sembra ora riaprirsi la pista Hector Herrera per la Roma. Come riporta Corriere dello Sport oggi, è proprio lo stesso giocatore ad aver fatto sapere al ds giallorosso Monchi di aver abbassato le pretese economiche: dai 5 milioni annui richiesti inizialmente, oggi ne andrebbero bene 3 tra parte fissa e bonus comodamente raggiungibili. La Roma ha presto tempo, consapevole della preferenze del messicano verso i giallorossi rispetto ad altri club italiani. Quello che sembra praticamente sicuro è che non rinnoverà il suo contratto con il Porto.