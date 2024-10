AFP via Getty Images

, ha diramato la lista dei convocati giallorossi in vista della partita di domani sera contro l'Inter all'Olimpico. Torna il centrocampista Le Fee, reduce da infortunio, e sono regolarmente in gruppo anche Dybala e Dovbyk, così come l'affaticato Paredes. Resta fuori invece Stephan El Shaarawy.Portieri: Marin, Ryan, SvilarDifensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, SaudCentrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé