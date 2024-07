Roma, i Friedkin ritirano la felpa celeste: procedimento disciplinare aperto verso il responsabile marketing

La Roma ha ascoltato le critiche dei tifosi nei confronti della nuova felpa Adidas con richiami di celeste, un outfit che, secondo l’opinione del tifo di fede giallorossa, richiamerebbe i colori sociali dei rivali della Lazio. Così, come riportato da Il Corriere dello Sport, la società capitolina ha deciso immediatamente di ritirare la tuta dal mercato, sotto precisa indicazione della proprietà, per venire incontro alle richieste dei romanisti.



RISCHIA IL RESPONSAILE - Per questo motivo, adesso, a rischiare grosso è Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer. Il responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25 è stato sospeso dalle sue funzioni e la Roma ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. I Friedkin hanno immediatamente ordinato il ritiro della felpa: la società si riserva qualsiasi decisione, ivi inclusa l’assunzione di provvedimenti relativi alle condotte improprie a lui contestate.