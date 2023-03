La vittoria contro la Juventus per la Roma è stata tanto fondamentale in chiave Champions League, quanto una battaglia sul campo. Ne sa qualcosa Roger Ibanez che tramite una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, h. Il riferimento è ovviamente al bottino pieno conquistato sul campo, ma anche ai 6 punti di sutura che sono serviti per rimarginare il piede sinistro dopo un fallo subito da Fagioli. Il centrale brasiliano non è comunque in dubbio e sarà in campo domenica contro il Sassuolo. Gioevedì è squalificato in Europa League.