Roma, in chiusura l'arrivo di Rensch: trattativa ai dettagli con l'Ajax

ANP/AFP via Getty Images

Nuovo esterno in arrivo per la Roma., olandese classe 2003 che Ghisolfi stava trattando da settimane. Secondo Fabrizio Romano l'affare tra club è ai dettagli finali, la Roma ha accelerato l'operazione dopo l'apertura totale da parte giocatore arrivata nei giorni scorsi. Prima di andare su Rensch la Roma aveva valutato altri esterni, facendo anche un sondaggio per Alberto Costa sul quale però la Juventus era già avanti.- La prima offerta della Roma per Rensch era stata rifiutata: la richiesta dell'Ajax era di 10 milioni di euro ma i giallorossi erano convinti di ottenere uno sconto considerando che il giocatore aveva il contratto in scadenza a giugno prossimo.- Nel pre partita di Roma-Genoa il ds giallorosso Ghisolfi aveva commentato così il possibile arrivo di Rensch: "Ci stiamo lavorando,- ha detto a Sky Sport - un calciatore che porti continuità alla squadra, con la mentalità giusta per giocare nella Roma". E' quasi arrivato, ultimi dettagli e Rensch potrebbe diventare presto un giocatore giallorosso. Un jolly per Ranieri, che può contare sulla sua duttilità tra difesa e centrocampo.