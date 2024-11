Roma, incerto il futuro di Dybala: Ranieri lo esalta, ma i bookie spingono per l'addio

Getty Images

"Dybala è di un'altra categoria, avrà la mia massima considerazione".è stato chiaro, nessun vincolo legato alla Joya, che giocherà a seconda delle scelte del tecnico, senza pensare a clausole e rinnovi automatici. Permane, tuttavia, lo scetticismo sul futuro dell'argentino: la sua partenza nel mercato di gennaio si gioca a 3,25. Mercato da cui Ranieri si aspetta qualche rinforzo. Soprattutto dopo il ko di Shomurodov, la Roma ha bisogno del vice-Dovbyk: il profilo spinto dai bookie è Beto dell'Everton, ex Udinese e offerto in giallorosso a 3,50. Sempre attuale anche Jeremie Boga, in lavagna a 5.

- Riassestare la situazione in campionato sarà il primo obiettivo di Ranieri, impresa non facile visto il calendario, che prevede subito Napoli e Atalanta. Da come uscirà la Roma da questi due impegni si capirà molto sulla possibile rincorsa al quarto posto, ora proposto a 35 su Betflag. Più alla portata le coppe. In Europa League la quota per il titolo è salita a 13, ma i giallorossi sono ancora tra le prime sette squadre favorite dei bookie. Poi c'è una Coppa Italia tutta da giocare: il decimo trionfo della Roma, con conseguente stella d'argento, paga 20.