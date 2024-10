Roma, Juric a rischio? I Friedkin sono a New York e c'è anche De Rossi

Getty Images

La situazione è drammatica e ormaiIl soggetto è Ivane i due avverbi si legano alla frase. Il pesantissimo ko subito contro la Fiorentina e che ha portato i giallorossi ad uscire dal Franchi con un 5-1 senza storia e mai in discussione ha inevitabilmente segnato una frattura enorme fra l'attuale allenatore e la sua squadra. La svolta che doveva dare il tecnico croato ex-Torino dopo l'addio di Daniele De Rossi in realtà non c'è quasi mai stata e oggi, con mezzo spogliatoio che gli si è rivoltato contro, la situazione sembra irrecuperabile. Quindi se la domanda è sempre più vicina a diventare "quando sarà esonerato Ivan Juric?",L'ex allenatore, centrocampista e bandiera della Roma era. Va ricordato che DDR è stato esonerato ormai oltre un mese fa (era il 18 settembre), ma non ha mai risolto il suo contratto con i giallorossi che è ancora valido e scadrà il 30 giugno 2027. Il triennale firmato in estate costringe la società a verificare prima di tutto con lui se c'è la voglia e la disponibilità a tornare e in questo senso, come riportato dal Corriere dello Sport, va segnalato che in queste ore ancheJuric al termine della gara contro la Fiorentina ha certificato la rottura con lo spogliatoio e, se a questo si aggiunge che anche con il pubblico romanista non è mai scattata la scintilla allora il quadro si completa: "Abbiamo sbagliato tutto, sia il gioco sia l’atteggiamento. Non me l’aspettavo,. Cosa può accadere ora? L'esonero come detto sembra inevitabile, maÈ questa l'unica speranza rimasta a Juric: svoltare col Torino per provare a riprendersi una Roma che ieri a Firenze ha perso del tutto.