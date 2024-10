Roma, Juric: "Niente scuse, manca la mentalità vincente"

Dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro l'Inter la Roma proverà a invertire la rotta nella sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev in programma domani 24 ottobre alle 18.45. Nel nuovo format in giallorossi sono ancora a caccia della prima vittoria, nelle due giornate precedenti hanno totalizzato un pareggio e una sconfitta e sono fermi a un solo punto insieme ad altre sei squadre.- "Non ho ancora deciso chi sostituire, non sarà un turnover massiccio ma qualcosa penso che cambierò; Mancini non ha finito l'allenamento perché aveva la febbre.; non è la mentalità da Roma e forse neanche da una squadra più piccola della nostra. Qui c'è tutto quello che serve per lavorare bene, il resto sono scuse. Dai giocatori mi aspetto una volontà maggiore per uscire da questo momento, partite come quelle di Monza o con l'Elfsborg non sono più accettabili".

- "Sono contento di veder crescere i miei giocatori, ma non siamo ancora al livello che merita questa squadra. I risultati non sono sufficienti, ora. Nel gioco abbiamo fatto passi avanti importanti, ma la mentalità si allena durante durante gli allenamenti.- "E' un grande professionista e in buonissima condizione.; ma non vuol dire che non possa fare anche l'esterno a centrocampo".- "Parlo ogni giorno con il direttore, come come me vede cose positive e negative; a me non manca nulla, qui c'è una situazione perfetta e trovare scuse sarebbe da deboli. L'organizzazione e il centro sportivo sono al top, bisogna solo vincere.. La società vuole andare in Champions, l'Europa League e la Coppa Italia possono darci molte gioie".

- "Domani, non è un cambio".