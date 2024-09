Roma, Juric: "Soulé non può diventare subito Dybala. Sulle condizioni di Paulo..."

AFP via Getty Images

, allenatore della, intervistato da Dazn parla dopo il match vinto dai giallorossi in rimonta contro il Venezia: "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, eravamo più freschi. Giovedì sera abbiamo fatto una partita di un’intensità pazzesca, ci sta che qualcuno è rimasto un po’ sotto”."Abbiamo 4-5 giovani su cui lavorare bene, hanno talento ed entusiasmo. Chiaro che devi anche essere lucido nelle scelte. Sono puri e entusiasti Pisilli, Koné, Baldanzi e Koné e mi piacciono molto"."Siamo passati a 4 e ci siamo trovati bene, ci aprivamo a 3 con un centrocampista e abbiamo interpretato bene il finale di gara. Quelli che sono entrati hanno dato una grande mano. Alcuni erano sotto tono, ma era comprensibile dopo la partita di giovedì".

In conferenza stampa, Juric ha parlato anche di Matias Soulé: "Ho grande fiducia. Non può diventare subito Dybala, ma ha mentalità e vuole migliorarsi. Dimostrerà il suo valore. Dopo le vittorie si ragiona anche su quello che non è andato"."Se poteva entrare? Sta bene, abbiamo deciso che è troppo importante e se c’è un minimo dubbio che può succedere qualcosa non rischiamo niente".