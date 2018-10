Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, visto in Italia sulla panchina della Roma, parla al Corriere dello Sport di Kevin Strootman, che ha lasciato il giallorosso per l'OM: "Quando ho visto N'Zonzi arrivare alla Roma, ho chiesto al mio direttore sportivo di fare un sondaggio per Kevin, con poche speranze però, visto che era diventato padre da poco, invece mi ha raggiunto qui a Marsiglia. Evidentemente c'era qualcosa che non andava, non sentiva la fiducia della società".