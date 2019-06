Juan, difensore della Roma, parla dell'addio di Daniele De Rossi dalla Roma a calciopedia, portale brasiliano: "Addii di Totti e De Rossi? Erano attesi in maniera diversa. Quello di Francesco era nell’aria, a causa della sua età anagrafica, ma è già tornato nel club come dirigente. Quello di Daniele non me lo aspettavo. Era un giocatore importante per il club, conosco l’affetto e l’amore che ha per Roma e la città. È un ragazzo importante negli spogliatoi. Mi ha colto di sorpresa il suo mancato rinnovo. Come tifoso della Roma sono stato davvero infastidito".