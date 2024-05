Roma-Lazio, derby in semifinale per lo Scudetto Primavera

12 minuti fa



Roma-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.30) è una gara valevole per la semifinale dei playoff Scudetto nel campionato Primavera, categoria dedicata ai calciatori Under 19. Si gioca al Viola Park in provincia di Firenze. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Chi vince va in finale (in calendario venerdì 31 maggio) contro il Sassuolo, che ha battuto 3-1 l'Inter. Arrivata prima in classifica nella stagione regolare con 67 punti in 34 giornate davanti alla Roma (65) e alla neo-promossa Lazio (59), che nel turno preliminare ha eliminato il Milan (sesto con 51 punti) pareggiando per 1-1 grazie a un gol dell'attaccante portoghese Sana Fernandes. Il Sassuolo si è classificato in quinta posizione con 54 punti, uno in meno dell'Atalanta (quarta) e sconfitta 1-0 nel turno preliminare dei playoff Scudetto. Vinto dal Lecce l'anno scorso. Nell'albo d'oro guida l'Inter con 10 titoli di campione d'Italia Primavera davanti a Torino (9), Roma (8) e Lazio (5).