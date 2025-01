Roma-Lazio, la polizia ferma gli scontri: armi sequestrate e Daspo per un ultras biancoceleste

Getty Images

Si avvicina sempre di più il momento del derby della capitale trae cresce la tensione, con le Forze dell’Ordine che hanno preso inei pressi di piazzale ponte Milvio e del bar River sul Lungotevere. Circadelle due squadre - coperti in volto e con oggetti atti a offendere -, ma l’ottimo lavoro della polizia ha impedito l’avanzamento delle tifoserie, grazie anche all'utilizzo degli idranti.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, poi, le forze di polizia hanno trovato e sequestrato alcuni. Si tratta di(le stesse che nell’ultimo derby giocato in Coppa Italia avevano causato diversi feriti all'interno dello stadio).

Successivamente, le operazioni dida parte delle due tifoserie, per allestire le rispettive coreografie, si sono svolte in maniera ordinata, anche se un– un ventenne romano – è stato fermato con un cacciavite e altri oggetti volti a offendere, ed è statoe sottoposto a. Sulla Tangenziale Est di Roma, poi, è comparso uno, esposto dai tifosi giallorossi.- Ricordiamo che per il derby della capitale - che dopo 6 anni torna a disputarsi in notturna - sono state messe in atto le, tanto che l’Olimpico è stato blindato conin campo fin dalle sette del mattino.