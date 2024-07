Roma, Le Fée subito in gol: "Mi ispiro a Iniesta"

49 minuti fa



Buona la prima per Enzo Le Fée alla Roma. Il centrocampista francese arrivato dal Rennes per 23 milioni di euro ha segnato un gol nell'amichevole vinta 6-1 in rimonta col Latina a Trigoria. Classe 2000, il calciatore ha firmato un contratto per le prossime cinque stagione con i giallorossi fino a giugno 2029.



LE PAROLE - Le Fée ha dichiarato: "Sinceramente sono rimasto sorpreso dalla chiamata della Roma, non me l'aspettavo. Come tipo di giocatore il mio punto di riferimento è sempre stato Iniesta"