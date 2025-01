Romamania: da Udine a Udine, la Roma spezza la maledizione delle trasferte. Ora 10 giorni decisivi

Redazione Calciomercato

. Era il 25 aprile 2024 e nei secondi finali di quei 18 minuti rimasti da giocare dopo la sospensione della sfida per via dello pneumotorace di Ndicka, la zuccata vincente di Cristante regalò il successo alla squadra allora allenata da Daniele De Rossi.Nel mezzo ben 18 partite senza vittoria lontano dall’Olimpico e un rendimento che poneva la Roma - con De Rossi, Juric e Ranieri - al penultimo posto per punti conquistati fuori casa in campionato. Sia chiaro,I giallorossi hanno raccolto solo 9 dei 33 punti a disposizione, rendendo una missione ai limiti dell’impossibile la qualificazione ad un posto nelle coppe europee del prossimo anno.

Deve però esserci il dovere di provarci fino alla fine, consapevoli che se dopo dodici anni consecutivi smetteranno di essere calendarizzati impegni infrasettimanali e il passaporto resterà riposto nel cassetto, le responsabilità saranno di chi ha costruito e demolito e ricostruito questa squadra come un Demiurgo che ha esagerato con l’ambrosia.Dopo aver visto il primo tempo del Bluenergy, da Hollywood pare fosse iniziata a circolare la voce che il regista Robert Heggers si fosse pentito di non aver preso in considerazione il capitano romanista, ripiegando su Bill Skarsgård, per il ruolo di Nosferatu nel suo recente remake cinematografico.

. Pellegrini conquista e trasforma il rigore del pareggio, non sottraendosi alle sue responsabilità nel momento in cui c’era da rispondere presente. Il resto della partita è positivo da parte del capitano romanista, che lascia la possibilità della seconda trasformazione dal dischetto regalando a Dovbyk il tiro che vale il vantaggio e i tre punti in classifica.

. A partire da giovedì, con l’approdo nella capitale dell’Eintracth Francoforte.. E non essere parte almeno del gruppo delle 16 che si giocherà il playoff, con una classifica del genere, è un peccato che richiede molto più di una confessione.Infine la trasferta a San Siro contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia per provare a regalarsi due partite in più contro una tra Inter e Lazio.

Che Udine sia un punto di (ri)partenza e non un’oasi nel deserto di un’annata avara di soddisfazioni.