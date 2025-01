Romamania: l'effetto derby è svanito in fretta, la Roma in campionato è una comparsa

Magra, magrissima consolazione.Ranieri diventa finalmente l'allenatore con più punti conquistati in stagione (11), quando già abbiamo preso dimestichezza con la scrittura del nuovo anno in calce si documenti.Dal goal del vantaggio implorante perdono dell'ex Saelemaekers, all'uno-due firmato Dallinga e Ferguson, quest'ultimo su rigore quanto mai moderno assegnato per un mani di Koné. Ma chi di modernità ferisce di modernità perisce e a recupero scaduto regola i conti Dovbyk, sempre su rigore stavolta per un tocco di Lucumì.Svanita l'euforia del derby, sono riemersi puntuali i soliti problemi., Dovbyk, malgrado la freddezza con cui ha trasformato il rigore, continua a litigare con se stesso.Pareggio buono sì, ma per le altre.La zona retrocessione resta lontana. Ma a oggi è più facile guardarsi indietro e vedere qualcosa che provare a scorgere ciò che c'è davanti e non trovare nulla.Il dato più sconfortante per una squadra che vuole ambire a qualcosa di diverso. Solo 5 punti raccolti lontano dall'Olimpico. Per capire l'entità del problema, basti pensare che ad oggi è ancora Daniele De Rossi - esonerato il 18 settembre - il tecnico ad aver raccolto più punti fuori casa.La stessa (in)soddisfazione espressa da Ranieri nel post partita certifica che, in attesa della ripresa delle coppe, al campionato dei giallorossi resti ben poco da raccontare.