Romamania: Dovbyk si è pentito del no all'Atletico Madrid?

Redazione Calciomercato

, che battendo il Genoa esce in maniera più o meno definitiva dalla lotta ben poco esaltante per mantenere la categoria anche l'anno prossimo., oltre al maldestro autogol di Leali e la prima gioia tra i professionisti di Masini per i rossoblù.Una vittoria che porta con sé una presa di coscienza., dopo aver scelto in estate la destinazione giallorossa.

Difficile, quasi impossibile, che la Roma lotti per qualche traguardo importante in campionato. E con 17 partite rimaste da disputare, l'idea di molti tifosi romanisti è cheSi dimentica, o forse si finge di non ricordare, che. E qualora riuscisse a farlo, con tutta probabilità dovrà passare per il purgatorio dei sedicesimi di finale.Certo la fiducia per l'ennesima campagna europea di livello deriva dallo storico giallorosso negli ultimi cinque anni. Ma le coppe europee non sono programmabili e pensare di puntare tutto su una

, e viste le difficoltà in trasferta della squadra capitolina (ultima vittoria il 25 aprile 2024) il calcolo delle percentuali del passaggio del turno scende in picchiata.I nerazzurri potrebbero anche virare sull'obiettivo campionato/Champions League, ma sempre per il calcolo delle probabilità

Capitolo a parte lo merita, dopo la partita con il Genoa, L, lasciando Dovbyk a raccogliere tutta la gloria residua su un pallone rimasto vacante in area di rigore., che riporta avanti la Roma dopo lo smarrimento derivante dall'1-1 di Masini., il capitano si candida prepotentemente al ruolo di interprete di una saga biblio-cinematografica piuttosto di successo: Una serie di sfortunati eventi.